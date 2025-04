"O projeto é um ato poético que busca tocar o coração das pessoas", diz o joalheiro Cesar Cony a respeito da exposição 'Mbyá Guarani, estamos aqui!'

A mostra aproxima as artes do joalheiro Cesar Cony e de Mbyá Guarani Vherá guyra'.

Um diálogo entre arte, ancestralidade, costumes e criatividade é a proposta da exposição Mbyá Guarani, estamos aqui!, que pode ser conferida a partir desta quinta-feira (24), no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul.

A abertura oficial será às 19h, com a presença do joalheiro Cesar Cony e Mbyá Guarani Vherá guyra' (Jaime Valdir da Silva).

Em 33 obras, a exposição mostra ao público o significado e valor da ancestralidade do artesanato guarani por meio de intervenções contemporâneas e com significado. Um exemplo é a obra de uma águia de quase de um metro de altura, esculpida em madeira de erva-mate e espatulada a ferro quente, com olhos moldados em citrino, bico e crista de latão envernizado e pedras de zircônia no peito. Unindo a modernidade ao legado guarani.