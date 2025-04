Nova exposição da caxiense Cristina Lisot revela facetas de sua criação a partir de diferentes linguagens como desenho, fotografia, livro, vídeo e performance

Cristina Lisot em performance para o clique do fotógrafo Daniel Herrena na icônica escada da Loja Magnabosco, criada pelo arquiteto Heitor Curra Filho nos anos 1950. Daniel Herrera / Divulgação

O que têm em comum as três imagens dessa postagem? Tanto a primeira, acima, quanto as duas inseridas logo aqui mais abaixo?

Todas fazem parte de alguma faceta da exposição Curvar, assinada pela artista visual e bailarina caxiense Cristina Lisot, cuja abertura ocorre nesta quarta-feira (23), na Galeria de Artes do Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul.

Plasticamente, as imagens condicionam o olhar do espectador para a visualização de um formato circular, cilíndrico, a forma perfeita, sem arestas. Ao mesmo tempo, duas das cenas revelam corpos se integrando à forma cilíndrica, no caso da imagem da Cris na escadaria da Loja Magnabosco (foto acima) ou na performance dela com o bailarino Akácio Camargo (foto abaixo), em vídeo gravado no Teatro Pedro Parenti.

Cristina Lisot e Akácio Camargo em cena que registrou o processo artístico, no palco do Teatro Pedro Parenti. Daniel Herrera / Divulgação

Ou, ainda, no desenho da série Ô, bordado em papel manteiga antigo (foto abaixo), cujas linhas disformes parecem se desintegrar da centralidade da ilustração no formato circular.

Desenho da Série Ô, bordado em papel manteiga antigo, faz parte da exposição, explorando novas linguagens. Desenho da série O,de Cristina Lisot / Divulgação

Mais do que criar um objeto artístico ou dançar uma coreografia, o verbo que move Cris é desdobrar. Ou seja, a partir do seu processo criativo ela inspira e instiga outros artistas a incorporarem novos elementos para que, juntos, sigam desdobrando. Portanto, reunir todas essas criações em um projeto, que segue se reverberando em múltiplas pistas para o espectador, é também uma maneira de amalgamar tudo isso na forma de um círculo, como motor que se retroalimenta, continuamente.

Desvelar esse desdobramento é função do olhar de cada espectador, que, inclusive, poderá assistir na abertura da exposição à performance Curvar o Corpo, desenvolvida em parceira e com corpografia de Sigrid Nora, com participação de Akácio, com quem a Cris vem desenvolvendo pesquisas coreográficas há vários anos.

E assim, por camadas, a exposição se desdobra ainda por meio da publicação de um livro-objeto (com textos de Carlinhos Santos e concepção gráfica do designer Marco Verdi), da série de desenhos bordados em papel manteiga antigo, da projeção do vídeo E Se Eu Olhar Pro Passado, além de 32 fotografias em monóculos expostas em uma instalação intitulada Jardim Fibonacci.

Outra forma de ampliar a percepção do espectador é acompanhar a roda de conversa sobre Imagem e Movimento, que ocorre no dia 6 de maio, às 18h30min, com participação da artista, ao lado de Sigrid Nora, Marco Verdi e Daniel Herrera, na Galeria de Artes do Ordovás, em meio à exposição.

Ou seja, é mais uma janela de fruição que se abre para contemplar o criativo mundo desdobrável da Cris Lisot.

Programe-se

O quê: exposição Curvar, da artista visual e bailarina Cristina Lisot.

exposição Curvar, da artista visual e bailarina Cristina Lisot. Quando: abre quarta-feira (23), às 19h, e segue até o dia 18 de maio. Visitação: segundas, das 9h às 16h; terças a sextas-feiras, das 9h ás 22h; sábados, domingos e feriados, das 14h às 22h.

abre quarta-feira (23), às 19h, e segue até o dia 18 de maio. Visitação: segundas, das 9h às 16h; terças a sextas-feiras, das 9h ás 22h; sábados, domingos e feriados, das 14h às 22h. Onde : Galeria de Artes do Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 - Bairro Panazzolo - Caxias do Sul).

: Galeria de Artes do Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 - Bairro Panazzolo - Caxias do Sul). Quando : entrada franca.

: entrada franca. Classificação indicativa livre.

Roda de conversa