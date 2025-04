Com mais de 20 grupos que se intercalam entre oficinas e apresentações, se inicia nesta sexta-feira a Semana da Dança 2025, em Caxias do Sul

Espetáculo "Aféfé Sisé", de Jinka Núcleo Afro, será apresentado neste sábado, no Centro de Cultura Ordovás. Jinka Núcleo Afro / Divulgação

A partir desta sexta-feira (25) se inicia mais uma edição da Semana Municipal da Dança, em Caxias do Sul. A programação segue até o dia 4 de maio, em meio a oficinas e espetáculos que vão ocorrer no Teatro Pedro Parenti, no Centro de Cultura Ordovás e no Teatro do Sesc Caxias, que é entidade parceira do evento.

O abre alas da programação é nesta sexta com a oficina gratuita de danças afro a ser ministrada por Luziana Oliveira, diretora artística do Jinka Núcleo de Investigações Afro, de Porto Alegre. Já a abertura oficial, com os bailarinos e bailarinas em cena, ocorre no sábado (26) com dois espetáculos CorpoSamba, de Assaury Hiroshi e Igor Medina, às 18h, no Centro de Cultura Ordovás e, logo a seguir, a partir das 20h, será apresentado Aféfé Sisé, de Jinka Núcleo Afro, também no Ordovás. Ambas atividade são gratuitas (veja mais abaixo).

Conforme Paula Giusto, coordenadora da Unidade de Dança da Secretaria Municipal da Cultura, além de fazer parte da celebração ao Dia Internacional da Dança, comemorado no dia 29 de abril, instituído pela Unesco em 1982, o evento valoriza um importante setor da economia criativa da Serra.

— Movimentamos mais de 20 escolas, grupos e companhia locais durante a Semana da Dança, oferecendo oficinas gratuitas. Isso para mostrarmos que, dentro da economia criativa da região, a dança é responsável por um grande número de escolas. Em Caxias não temos o número preciso, mas há mais de 50 escolas espalhadas na cidade. Com a Semana da Dança estamos fomentando a cadeia produtiva do segmento da dança — diz Paula, salientando que, após um hiato na realização, desde 2022 o evento vem ocorrendo de forma ininterrupta.

Entre as atrações da semana que vem, revela Paula, na terça-feira (29) a Cia. Municipal de Dança de Caxias apresenta uma remontagem do espetáculo Choque, de Mário Nascimento, que estreou pela primeira vez em 1998. A apresentação é gratuita e se inicia às 20h, Teatro Pedro Parenti. Os bilhetes devem ser retirados antecipadamente na Unidade de Dança localizada no Centro de Cultura Ordovás ou na bilheteria da Casa da Cultura.

Veja a programação completa da Semana Municipal da Dança:

Sexta-feira (25)

Oficina de Dançares Afro – Jinka Núcleo Afro (POA)

Horário: das 10h às 13h

das 10h às 13h Vagas: 25

25 Local: Sala da Cia. Municipal de Dança, no Centro de Cultura Ordovás

Sala da Cia. Municipal de Dança, no Centro de Cultura Ordovás Atividade gratuita. Os interessados deverão se inscrever através de formulário neste link.

Sabado (26)

Abertura Oficial Semana da Dança

Espetáculo "CorpoSamba", de Assaury Hiroshi e Igor Medina (CXS)

Horário : 18h

: 18h Local : Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 - bairro Panazzolo)

: Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 - bairro Panazzolo) Atividade gratuita. Retirada de ingressos na Unidade de Dança (Centro de Cultura Ordovás), de segunda a sexta entre 9h e 16h30min.

Espetáculo "Aféfé Sisé" – Jinka Núcleo Afro (POA)

Horário : 20h

: 20h Local : Centro de Cultura Ordovás

: Centro de Cultura Ordovás Atividade gratuita. Retirada de ingressos na Unidade de Dança, de segunda a sexta entre 9h e 16h30min.

Domingo (27)

Apresentação dos seguintes espetáculos:

"Rastro – Coletivo Independente"

"Distorcido

"Bantu: Oriki do Corpo Negro"

"Encantaria" – Cirandeiras Danças Brasileiras

Horário: 20h

20h Local: Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto - Centro de Cultura Ordovás

Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto - Centro de Cultura Ordovás Quanto: ingressos a R$ 15, disponíveis com os representantes dos grupos participantes ou na Unidade de Dança.

Terça-feira (29)

"Choque", de Mário Nascimento, com a Cia. de Dança de Caxias do Sul

Horário: 20h

20h Local: Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura - Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro)

Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura - Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro) Atividade gratuita. Retirada de ingressos na Unidade de Dança localizada ou na bilheteria da Casa da Cultura, de segunda a sexta entre 9h e 16h30min.

Quarta-feira (30)

Oficina Práticas de Balé Clássico com Adriana Menegat

Local: Sala da Cia. de Dança, no Centro de Cultura Ordovás

Sala da Cia. de Dança, no Centro de Cultura Ordovás Horário: das 10h às 11h30min

das 10h às 11h30min Vagas: 25

25 Atividade gratuita. Os interessados deverão se inscrever através deste deste formulário.

Espetáculo "Complô C.O.M. Gente" – Quarta Processos da Cena

Horário: 20h

20h Local: Teatro do Sesc Caxias (Rua Moreira César, 2.462 - bairro Pio X)

Teatro do Sesc Caxias (Rua Moreira César, 2.462 - bairro Pio X) Atividade gratuita. Retirada de ingressos por meio deste link.

Apresentação dos seguintes espetáculos:

"Taci Marchett" – Escola de Dança

"Nosso Templo" – Studio de Danças Jéssica Bolzzoni

Kinesis Escola de Artes

"Descubra Sua Dança" - Hype Studio

Horário: 20h

20h Local: Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura - Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro)

Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura - Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro) Quanto: ingressos a R$ 15, disponíveis com os representantes dos grupos, na bilheteria da Casa da Cultura ou na Unidade de Dança.

Sexta-feira (02/05)

Espetáculo "La Nostra Festa" – Espaço Cultural Akácio Camargo

Horário: 20h

20h Local : Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto (Centro de Cultura Ordovás).

: Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto (Centro de Cultura Ordovás). Quanto: ingressos a R$ 15, disponíveis com os representantes dos grupos participantes ou na Unidade de Dança.

Apresentação dos seguintes espetáculos:

"Brasil em Passos de Dança" - Bailado Sureño

Centro de Artes Duda Battisti

"Em Unidade - Somos Um"

"O que te move?" - Requebra Espaço de Danças

Horário: 20h

20h Local : Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura - Rua Dr. Montaury, 1.333)

: Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura - Rua Dr. Montaury, 1.333) Quanto: ingressos a R$ 15, disponíveis com os representantes dos grupos, na bilheteria da Casa da Cultura ou Unidade de Dança.

Sábado (03/05)

Oficina de Forró Pé da Serra

Local: Sede da Cia. de Dança

Sede da Cia. de Dança Horário: das 14h às 15h

das 14h às 15h Público-alvo: jovens, a partir de 15 anos, e adultos. Importante ter experiência em qualquer linguagem de dança.

jovens, a partir de 15 anos, e adultos. Importante ter experiência em qualquer linguagem de dança. Vagas: 50

50 Atividade gratuita mediante inscrição por meio deste formulário.

Espetáculo "Zé Chico" – Grupo Experimental Cênica 8 - Curso de licenciatura em Dança/UCS

Horário: 20h

20h Local : Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto - Centro de Cultura Ordovás

: Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto - Centro de Cultura Ordovás Atividade gratuita. Retirada de ingressos na Unidade de Dança.

Apresentação dos seguintes espetáculos:

"Divertissement" – Dora Ballet

"Fragmentos Coreográficos" - Espaço Flua

"Diz a Lenda…" Studio de Danças Camila Oliveira

Horário: 20h

20h Local : Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura)

: Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura) Quanto: ingressos R$ 15, disponíveis com os representantes dos grupos, na bilheteria da Casa da Cultura ou na Unidade de Dança.

Domingo (04/05)

Espetáculo Labirinto Interior – J Dance

Horário: 20h

20h Local : Programação Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto

: Programação Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto Quanto: ingressos a R$ 15, disponíveis com os representantes dos grupos participantes ou na Unidade de Dança.

Apresentação dos seguintes espetáculos: