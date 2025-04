No Dia Mundial da Mãe Terra, projeto Jardins Criativos realiza primeiras atividades artísticas e ecológicas em Caxias do Sul

Crianças do Centro de Atenção à Criança e ao Adolescente Murialdo, no bairro Santa Fé, montaram varal com obras de arte pintadas em período letivo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O projeto Jardins Criativos, idealizado pela fotógrafa caxiense Liliane Giordano, e que tem como premissa a criação de uma obra de arte comestível, promovendo mais segurança alimentar para a comunidade, passa, agora, para a próxima etapa.

No dia em que é celebrado o Dia Internacional da Mãe Terra, as crianças e adolescentes do Centro de Atenção à Criança e ao Adolescente Murialdo – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) foram convidados a montar um mural com obras feitas durante o período letivo.

A data foi escolhida para conscientizá-los sobre a importância do planeta e da proteção ambiental. Na manhã desta terça-feira (22), as crianças do SCFV participaram da montagem de um varal que integra a programação do projeto.

— O Dia da Mãe Terra é o dia da Pachamama (em quíchua significa Mãe Terra e é uma divindade reverenciada pelas culturas andinas, como os incas). É uma deusa muito importante na América Latina. É muito importante que a gente comece a pensar nesse dia, porque estamos precisando, cada vez mais, nos aproximar do meio ambiente e da sustentabilidade — explica a idealizadora do projeto, Liliane Giordano.

A iniciativa une criação artística, segurança alimentar, educação ambiental, inclusão social e desenvolvimento de uma comunidade mais sustentável, conectadando-se com a natureza e a arte. Para isso, o projeto contará com participação ativa da comunidade local, especialmente crianças e adolescentes, por meio de oficinas, palestras e atividades práticas, com a finalidade de construir e manter jardins.

Ainda nesta terça (22), a partir das 16h, a comunidade é convidada a participar do plantio de árvores frutíferas nativas. Também ocorre uma roda de conversa e a apresentação da proposta artística que vai integrar arte e práticas sustentáveis por meio da criação de uma obra perene de Land Art (arte da terra), produzida pelo artista francês Jean Paul Ganem.

— Começamos com a plantação das árvores aqui, com essa experiência que vai ser um pouco mais simbólica. Já durante a semana, a partir de amanhã (quarta-feira, dia 23), começamos a trabalhar efetivamente na parte técnica, na parte da terra. O nosso permacultor vai estar dedicado exclusivamente para fazer esse primeiro mapeamento da terra aqui. Vamos começar a trabalhar com a composteira, que vai ser revitalizada — esclarece Liliane.

Depois de apresentada a obra, serão abertas as inscrições online para quem desejar ser voluntário do projeto. Outra oportunidade para a comunidade são as oficinas de permacultura, ministrada pelo engenheiro André Susin, e de Fotografia, com a fotógrafa, diretora da Sala de Fotografia e realizadora do projeto, Liliane Giordano.

— Até esse momento, o desafio é falar de um projeto que ainda não tem forma, que não tem materialidade, mas que estamos trabalhando com muitas etapas de planejamento. Queremos que essa execução tenha efetividade, que consigamos fazer com que essa materialidade seja sustentável, que consigamos ganhar força e braços da comunidade para que isso tenha futuro e possa ser um projeto de educação — afirma.

