23ª edição do Concurso UCS-Cootegal marca a despedida do Campus 8

Foram avaliados 17 projetos através de critérios como o grau de inovação, fidelidade ao tema e qualidade na execução da peça.

A 23ª edição do Concurso UCS-Cootegal, promovido pelo curso de Moda da Universidade de Caxias do Sul em parceria com a Cooperativa Têxtil Galópolis, foi realizado pela última vez no Campus 8, nesta sexta-feira (6).

O concurso, sob coordenação das professoras Adriana Ferreira Conte e Gilda De Ross, integrava as disciplinas Moulage Criativa e Criação em Design de Moda V. Baseando-se em suas vivências e histórias, os estudantes tinham como objetivo desenvolver uma peça de roupa com uma narrativa pessoal, que refletia memórias marcantes da vida de cada um, por meio da técnica moulage em tecidos de lã.

Os 17 projetos foram avaliados pela banca julgadora composta por Bernadete Suzin Venzon, ex-coordenadora do curso de Moda da UCS; Clark Moschen, diretor da Cooperativa Têxtil de Galópolis; Fábio Lima, designer; Ilda Pegoraro Fedrizzi, empresária e proprietária das lojas Estilo Mulher; e Juliana Zanettini, egressa do curso de Moda da UCS. Os critérios analisados foram o grau de inovação, fidelidade ao tema e qualidade na execução da peça. Voltando para a UCS como jurada, Bernadete destaca a importância do concurso na formação dos estudantes.

— Me sinto gratificada e emocionada de ser jurada desse projeto pelo qual sou uma grande apaixonada. Todos os projetos são especiais mas esse em especial eu tenho um carinho enorme por ser com lã, ainda mais que é em parceira com a Cootegal que já faz esse trabalho há 126 anos. É uma matéria prima, um tecido, que representa a história do lugar e que continua se transformando e sendo trabalhado por parte dos nossos jovens criadores. Isso é incrível, os nossos estudantes poderem olhar com carinho para toda essa trajetória — salienta Bernadete.

A estudante vencedora foi Luana Giacomin Galafassi, que ganhou uma viagem para participar de feira, evento ou curso de qualificação de seu interesse em âmbito brasileiro. Já as menções honrosas foram para Alicia Colombo Pertuzzatti e Caroline Madalosso Libardi, que também foram premiadas com cortes de lã.

Marcada por fortes emoções, a 23ª edição foi a última realizada no Campus 8, já que no próximo semestre as atividades acadêmicas da Área do Conhecimento de Artes e Arquitetura serão transferidas para o campus-sede da UCS. Para o coordenador do curso de Moda, Renan Isoton, a noite trouxe o sentimento de encerramento de um ciclo.

— Ter o concurso aqui foi justamente para coroar o encerramento do Campus 8 com um evento de grande porte com uma parceria super importante que é Cootegal. É uma tradição sempre no segundo semestre nós realizarmos esse concurso. Sempre fazemos em lugares diferentes mas neste ano precisava ser realizado aqui. — relata Renan.

A mudança definitiva para o campus-sede irá ocorrer no período das férias, entre dezembro a março, antes do início das aulas. Todos os cursos que tinham aula no Campus 8 vão migrar para o bloco J, que já abriga os cursos de Comércio Exterior, Ciências Contábeis e Ciências Sociais. O início das aulas no primeiro semestre de 2025 será no novo ambiente.

