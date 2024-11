A música brasileira está de luto com a morte do cantor Agnaldo Rayol morreu aos 86 anos na madrugada desta segunda-feira (4). Ele teria sofrido um acidente em sua casa no bairro Santana, na zona norte de São Paulo, resultando em um corte na cabeça. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista (confira nota abaixo). Nascido no Rio de Janeiro em 1938, construiu carreira de mais de 70 anos como cantor, ator e apresentador.