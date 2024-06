O filósofo, escritor e professor de filosofia política em Harvard, Michael Sandel é o primeiro palestrante do ciclo de encontros online Clima e Sociedade, promovido pelo Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria, com apoio da Universidade de Caxias do Sul (UCS) e de outras entidades. O evento se inicia neste sábado (15) e segue, mensalmente, até setembro. Neste sábado, ainda palestram Luís Augusto Fischer, Renato Janine Ribeiro, Negra Jaque, Fernanda Melchionna e Suzana do Nascimento Veiga.