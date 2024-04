Parafraseando um conhecido reality show, Hellen Dal Magro, 38 anos, brinca que sua família mora na Casa dos Autistas. É com bom humor que a caxiense conta como é ter dois dos seus três filhos, Lorenzo, 9, e Maicol, 20, diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo que o terceiro, Johnny Derick, 18, recebeu recentemente um laudo positivo, que aguarda validação de um neurologista.