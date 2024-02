Com gritos de "ABA salva vidas", "Queremos nossos direitos" e "ABA no autismo", um grupo de pais tomou as ruas da área central de Caxias do Sul na manhã deste sábado (16). O protesto pediu a manutenção e regulamentação da terapia Análise do Comportamento Aplicada (ABA), voltada ao transtorno do espectro autista. Mães, pais e profissionais se reuniram na Praça Dante Alighieri por volta das 9h. Cerca de uma hora depois, seguiram pela Avenida Júlio de Castilhos até a Coronel Flores e acessaram a Rua Sinimbu em frente à sede da Unimed Nordeste-RS.