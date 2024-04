Entre os caxienses com Transtorno do Espectro Autista (TEA), 1.121 já possuem a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea). O documento dá direito à meia-entrada e preferência em filas, dispensando, assim, a presença do laudo em mãos para comprovar o transtorno.