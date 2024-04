Este mês, marcado como “Abril Azul”, é dedicado à sensibilização sobre o autismo. É mais do que uma simples marcação no calendário; é um convite para refletir sobre a importância de compreender e apoiar pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em um contexto em que a rotina desempenha um papel vital no bem-estar das crianças autistas, explorar estratégias e benefícios de hábitos adaptativos torna-se ainda mais significativo.