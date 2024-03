No último final de semana da Fenavindima, em Flores da Cunha, os sucessos sertanejos Batom de Cereja, Bombomzinho e Eu Não Dou Conta, da dupla Israel & Rodolffo, prometem animar quem for prestigiar o show deste sábado (9), marcado para às 22h30min. A festa sertaneja começa com DJ Lilo Lorandi, às 18h, e Vitor Henrique & Gabriel, às 20h.