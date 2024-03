Pelo novo livro do caxiense Lúcio Humberto Saretta, o sexto em sua trajetória literária, passeiam personagens de diferentes modalidades esportivas, inseridas em diferentes épocas e lugares, mas que têm em comum o fato de serem humanas, demasiado humanas. E é por isso que "O beijo na lona: crônicas de craques e crepúsculos", é imperdível para aqueles que gostam de se deleitar com histórias bem humoradas e repletas de sacadas espirituosas, como é típico dos bons cronistas. A sessão de autógrafos ocorre nesta quinta, às 18h30min, no Zarabatana Bar e Café.