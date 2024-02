Foram divulgados os bailarinos aprovados para a Companhia Municipal de Dança de Caxias do Sul. Andressa Formolo e Cecília Cherem foram as escolhidas e terão o prazo de sete dias úteis para entregar a documentação necessária para contratação. A segunda etapa da audição de seleção ocorreu no último sábado (24), na sede da Unidade de Dança da Secretaria Municipal da Cultura (SMC). A Cia recebeu 45 inscrições.