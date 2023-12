Quando Daniel cantou os primeiros versos da música Estou Apaixonado, o público não conseguiu segurar os gritos e o choro de emoção. O show do cantor sertanejo levou cerca de 4 mil pessoas ao Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul, na noite deste domingo (17). Durante a apresentação, Daniel esbanjou simpatia, homenageou o Rio Grande do Sul e ainda contou com a participação da filha de João Paulo, ex-parceiro de palco, que morreu em um acidente de carro em 1997.