O fim de semana está recheado de atrações gratuitas dentro da programação natalina de Nova Petrópolis, que ocorre na Rua Coberta e na Praça das Flores. Entre os destaques estão os shows das bandas Corujazz, no sábado, às 19h30min, e Face Pop, no domingo, no mesmo horário. Também há apresentações de coros locais em ambos os dias. E, das 9h até as 20h, o visitante poderá curtir a Feira de Natal, com diversas opções de artesanato, e as delícias do espaço gastronômico.