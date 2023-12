Com 337,9 mil veículos emplacados, segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana (SMTTM) e 463,3 mil habitantes, de acordo com o último censo do IBGE, Caxias do Sul é uma cidade em movimento. O trânsito de ônibus, automóveis, motocicletas e caminhões é constante e faz parte do cenário urbano. Nas calçadas, pedestres apressados compõem o retrato, principalmente da área central, onde vias largas de três pistas dão vazão ao fluxo dos veículos.