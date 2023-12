A partir desta terça-feira, a Biblioteca do Sesc Caxias do Sul (Rua Moreira César, 2462) promove uma nova edição do projeto “Leitura Secreta”. Oito personalidades do mundo das artes foram convidadas a compartilhar seus livros favoritos, que serão disponibilizados em uma embalagem “secreta”, sem título, apenas com um spoiler sobre a obra e o nome de quem a indicou.