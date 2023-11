A estação mais quente do ano se inicia oficialmente no dia 22 de dezembro, mas a maior intensidade do calor nos dias de primavera inspiram muita gente a colocar em prática o famoso "Projeto Verão". Afinal, quem nunca planejou uma viagem para a praia no final do ano ou simplesmente decidiu ter um estilo de vida mais saudável com a proximidade do verão?