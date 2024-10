Em 2025, um dos símbolos do Centro Histórico de Caxias completará 70 anos. Falamos do relógio da antiga Metalúrgica Abramo Eberle, atual Pátio Eberle. As 12 badaladas soaram pela primeira vez à meia-noite do dia 31 de dezembro de 1955 – e até hoje a sonoridade acompanha o cotidiano de moradores e passantes do Centro, mesmo que muitos nem se dêem conta disso.