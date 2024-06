Vira e mexe a nostalgia me encontra e lembro do tempo que eu já tinha idade suficiente para andar sozinho na rua. O meu destino era sempre o mesmo: a locadora de vídeo perto de casa. Sendo esse o meu parque de diversões da infância, eu corria até a seção de filmes de terror para alugar os lançamentos antes de qualquer um. E mesmo que tivesse a companhia da minha mãe na hora de assistir, posso elencar diversos títulos que me tiraram o sono e outros que ficaram marcados não só na minha história, mas na de muita gente. Porém, resgatar essa memória é automaticamente traçar um paralelo e se questionar: filme de terror ainda assusta?