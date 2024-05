Assisti a um filme horrível. Para mim, é claro, porque o gosto é sempre relativo. A história transita entre a paixão inesperada de uma mulher de 40 anos pelo vocalista de uma banda pop (que é febre entre os adolescentes) e a vergonha alheia em ver a Anne Hathaway estrelando. Durante duas difíceis horas, o pastelão não me cativou porque uma única pergunta me manteve como refém desde o primeiro minuto: por que uma vencedora do Oscar estaria no elenco de um filme como esses?