Espanhol e argentino conquistam bicampeonato de duplas no Masters de Madrid

Granollers (E) e Zeballos (D) estão entre as principais duplas do circuito.

O espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos são bicampeões de duplas do Masters 1000 de Madrid , na Espanha. Na final disputada neste sábado (3), eles derrotaram o salvadorenho Marcelo Arévalo e o croata Mate Pavic , por duplo 6/4, em 1h36min de partida e repetiram a conquista de 2021.

Com o resultado os dois jogadores estão ganhando três posições no ranking mundial de duplas da ATP, com o tenista espanhol em sétimo e o argentino em oitavo lugar.