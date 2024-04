Nunca fui bom em Física. Na escola, minhas notas eram um desastre. Mas se tem um conteúdo que eu me recordo até hoje, é o experimento do Gato de Schrödinger. Nele, uma caixa fechada traz um gato do lado de dentro, acompanhado de um frasco que contém uma substância radioativa. A questão toda é: o gato está vivo ou morto? Só saberemos abrindo a caixa, o que, automaticamente, muda a possibilidade dele estar com ou sem vida. Complicado, né?