Já faz algum tempo que deixei de frequentar lugares que não me faziam bem. A iniciativa partiu de um acúmulo de frustrações que surgiam ao chegar em determinado compromisso e ficar me perguntando o porquê de ter ido. Convenção social? Costume? Síndrome de boa vizinhança? Quando escapei de um evento qualquer, já com o volante em mãos, passei a me questionar: por que eu estou voltando de um lugar que nem gostaria de ter ido?