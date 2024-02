Começo de ano é sempre um exercício de paciência para qualquer ansioso. Com o ritmo desacelerado graças às recentes festas e às férias de “todo mundo menos eu”, as primeiras semanas desse novo ciclo parecem engatinhar. E o que pode ser mais desafiador em um mundo que vive apressado do que aprender a reduzir a marcha? Com certeza entender que está tudo bem fazer o que se precisa com calma.