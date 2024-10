A importância do fracasso

Encontrei com o fracasso diversas vezes durante a vida. A última foi no mês passado, quando meus planos de anos saíram levemente fora de controle e me vi em um beco sem saída — sendo que a saída até existia, aliás, porque era só dar meia-volta e retornar para onde eu estava antes. Ali, até tentei comparar meu fracasso atual com fracassos anteriores, e então eu só me enterrei mais ainda no Buraco dos Fracassados (uma espécie de clubinho que inventei e existe na minha cabeça).