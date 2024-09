O chato do grupo

Pergunte sobre mim para alguns vizinhos do meu prédio e imediatamente você verá alguns narizes torcidos. Longe de mim querer ser gostado por todos, então essa fama de “chato do grupo” não é algo que me incomode. E também não é sobre ser do contra, por mais que muitos acreditem piamente que gente como eu sempre queira complicar tudo. A verdade é que, ao menos para mim, há um valor gigantesco em cada questionamento. “Será que tem que ser assim?” ou “e se pensarmos de outra forma?” são frases bem-vindas por aqui, e quase sempre mal recebidas do lado de lá.