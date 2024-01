Dizem que as crianças são, até os cinco anos de idade, naturalmente impacientes. Sei lá qual parte da Psicologia eu burlei ou se esqueceram de me analisar, mas a impaciência é algo que perdura até hoje por aqui — felizmente, agora um pouco menos. Prova disso eram as longas viagens até a praia. Se o meu eu de ontem estivesse escrevendo isso, provavelmente as chamaria de intermináveis, infinitas... “Falta muito pra chegar?”, era o que eu perguntava a cada quinze minutos.