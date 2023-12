Se não fosse a última noite de Natal, não saberia dizer quando tinha sido a última vez que deitei no colo da minha mãe. Quem sabe tenha sido muitos anos atrás, em uma adolescência recheada de dramas e tristezas temporárias. De lá pra cá, substitui tudo isso pelos abraços casuais e em datas especiais, mesmo que eles tenham sido raridade durante o tempo de pandemia. Meus problemas agora são outros, e a vida de adulto me encorajou silenciosamente a lidar com todos eles por conta própria. Confesso: é tão mais difícil...