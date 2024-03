O labirinto de obras pela cidade tem me feito pegar alguns desvios. Inevitavelmente, a rotina é alterada porque tudo muda: não só o caminho, mas também o tempo até o destino. Praguejar é sempre a escolha mais óbvia, e admito que vez que outra ainda reclamo por conta do caos e poeira instalados na esquina de casa. Ao mesmo tempo, ultimamente tenho refletido quando é que eu passaria por lugares que nunca passei simplesmente por estar acostumado com o mesmo de sempre todos os dias.