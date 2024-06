Guerra virtual pelo alho no arroz

Eis outra crônica que nasce de uma postagem vista no Instagram. Como o assunto era gastronomia, associado ao signo de Câncer, por onde anda agora o Sol, então ok, que o vídeo imponha o menu da crônica. Nele, uma cozinheira conta que parou de usar alho e cebola no refogado do arroz, renegando uma tradição que ela mesma seguia, depois de levar um esporro de um chef francês com o qual tomava aula de feijoada. O chef teria criticado a mania brasileira de usar cebola em tudo e teria decretado, aos berros: “Arroz não é feito com cebola e alho!”. A cozinheira diz que preparou, então, o arroz à moda do chef, e terminou concordando com ele. Pronto: foi o suficiente para o caldo desandar nos comentários do vídeo.