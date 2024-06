Recebi de uma amiga uma animação engraçadíssima, do canal da artista Rafaella Tuma no Instagram, em que um personagem atribui a Netuno a causa de seus perrengues. Daí que a Terra, em sua órbita espacial, grita ao outro planeta: “Ô Netuno, foi tu que tirou o trabalho do Gerson?”. E Netuno: “Pô, Terra, nem conheço Gerson nenhum, esse cara fica me acusando...”. E alega que, de tão longe no espaço, não teria como fazer o tal Gerson ser demitido.