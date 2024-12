O homem que nos inventou na literatura

Puxa vida, dona Morte, isso é coisa que se faça? Nem bem a cultura de Caxias do Sul enxugou as lágrimas pela perda do Cláudio Troian, vem a senhora de novo e leva o José Clemente Pozenato. Sabemos que piedade nunca foi um traço seu, ó dama implacável, mas custava ser menos afoita em sua sanha de minar as humanas promessas de permanência?