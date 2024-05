As águas passam, as questões ficam, e vamos processando os detalhes do frenesi vivido. E uma das imagens mais impactantes, muito exibida pela mídia, mostrava Porto Alegre inundada nas imediações do prédio do Instituto de Previdência do Estado, cuja lateral abriga o Mural Lutz. Sim, é aquele mural vertical de 50 metros que retrata o ambientalista porto-alegrense José Lutzenberger (1926-2002), pintado pelo artista Kelvin Koubik em 2022. Entre bromélias e borboletas, Lutz mira de perto um passarinho cardeal pousado em seu indicador. É uma imagem de amor e respeito entre o homem e a natureza, em tudo contrastando com o que a enchente revelava em violência e destruição.