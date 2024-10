Meu coração é de papel

Por conta de uma mudança de casa, recentemente tive que esvaziar uma cômoda atulhada de papéis. Aproveitei a forçada desarrumação para descartar o que já tinha perdido o sentido, fossem extratos, jornais, revistas, postais, pôsteres, impressos encadernados, e percebi que essa pilha do agora sem valor ficou enorme. Resultado: só se salvaram uns 10 por cento do material original. Uma amiga que tem lareira em casa me socorreu, levando para queimar a papelada que um dia guardei por ser importante.