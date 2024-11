Casa do Vasco, o charmoso e icônico estádio de São Januário pode ser declarado Patrimônio Histórico, Cultural e Turístico do Estado do Rio. O Projeto de Lei 1.950/23 de autoria dos deputados Professor Josemar (PSOL) e Vinícius Cozzolino (União) foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) nesta quinta-feira.