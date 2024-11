Lavando roupa suja nas redes

Não canso de me espantar com as redes sociais. Não bastasse serem veículos de confrontos ideológicos radicais, em que a regra é desumanizar e aniquilar o discordante, também estão virando espaços de lavação de roupa suja em público. Já era o velho ditado: a onda agora é expor nas ruas virtuais assuntos da esfera íntima. A loucura é tanta que muitos acreditam que não nomear os desafetos basta para preservar uma mínima discrição em seus velados desabafos. Nem percebem que estão a escancarar suas próprias sombras, disfarçadas de prudentes conselhos aos outros.