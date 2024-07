O returno começa com o desafio de repetir os acertos e a força no Jaconi

Ainda ficaram dois jogos pelo caminho, contra Inter e Cuiabá, mas o primeiro turno do Juventude no Brasileirão foi muito positivo. Em nenhuma rodada esteve na zona de rebaixamento. Foram poucas as partidas em que a equipe esteve abaixo do adversário no quesito rendimento. Em casa, nada de derrotas, e dentro do Alfredo Jaconi, resultados que fizeram o torcedor sonhar mais alto.