Dos nove pontos disputados nos compromissos longe de Caxias do Sul, o Juventude conquistou apenas dois. Nos confrontos em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, o alviverde empatou com Atlético-MG e São Paulo. Nestes dois jogos, o Papo era o mandante na Série A do Brasileiro. Diante do Cruzeiro, no Mineirão, o time perdeu por 2 a 0. A partida ficou marcada por muito reclamação contra a arbitragem.