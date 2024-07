Preparação encerrada Notícia

Atacante do Juventude volta aos treinos e volante é integrado ao elenco antes de enfrentar o Criciúma

Alviverde entra em campo neste sábado (27), no Estádio Alfredo Jaconi, em jogo válido pela abertura do returno do Campeonato Brasileiro. Time retorna a Caxias do Sul após três jogos fora do Estado

26/07/2024 - 20h38min