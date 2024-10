Chocolates, sucos e vinhos da Serra serão distribuídos para passageiros na reabertura do aeroporto de Porto Alegre

Quem embarcar e desembarcar no aeroporto Salgado Filho na próxima segunda-feira (21), data da reabertura do terminal, será presenteado com produtos típicos do Rio Grande do Sul. Entre eles, delícias da Serra. A Prawer Chocolates, de Gramado, entregará 1 mil barras de chocolates aos primeiros 1 mil passageiros que desembarcarem em Porto Alegre.