Primeiro ônibus biarticulado elétrico do Brasil passa por testes complementares em Caxias do Sul

O primeiro biarticulado 100% elétrico do Brasil estava circulando na manhã desta quarta-feira (16) pelas ruas de Caxias do Sul. O ônibus é um modelo Volvo BZRT com carroceria Marcopolo e tinha adesivos que identificam o município de Curitiba. O registro é do colega jornalista do Pioneiro e da Gaúcha Serra André Fiedler.