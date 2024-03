A Marcopolo produzirá ônibus elétrico no México. A montadora gaúcha produzirá também duas configurações do Paradiso G8 - Paradiso 1200 e Paradiso 1350 - e o Boxer, com design exclusivo para o mercado local. A empresa expõe 11 veículos na Expo Foro 2024, que se encerra nesta sexta-feira (1º), na Cidade do México.