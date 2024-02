O C3 Aircross de sete lugares é o veículo de menor preço do seu segmento. O modelo amplia a família de utilitários esportivos Citroën e complementa a linha C3. Com três versões, o Citroën C3 Aircross 7 tem preços a partir de R$ 117.990, na Feel Turbo 200 AT – R$ 117.990 por venda on-line, a R$ 136.590, na Shine Turbo 200 AT.