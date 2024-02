O Kardian chega com três configurações em pré-venda. Todas as versões do utilitário esportivo compacto Renault trazem motor 1.0 turbo e câmbio automático. Com chegada nas concessionárias em 19 de março e entrada das primeiras unidades no final do mesmo mês, o Renault Kardian tem preços a partir de R$ 112.790, na versão Evolution 1.0 Turbo TCe à R$ 132.790, na Première Edition Turbo TCe.