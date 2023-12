O C3 Aircross chega com motor turbo de até 130 cv, câmbio automático contínuo variável e três opções de acabamento. Além de cinco lugares, utilitário esportivo Citroën terá versão de sete lugares que será lançada no próximo ano, quando será anunciado o seu preço. O Citroën C3 Aircross tem preços a partir de R$ 109.990, na versão Feel Turbo 200 AT, na venda online, a R$ 129.990, na topo de linha Shine 200 AT.