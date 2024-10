Com discursos voltados à reconstrução do RS e presença do governador Eduardo Leite, está aberta a 33ª Mercopar em Caxias do Sul

Foi com uma solenidade e a presença do governador Eduardo Leite, do presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae RS, Luiz Carlos Bohn, do vice-presidente da Fiergs e presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), Ubiratã Rezler, além de autoridades empresariais e governamentais do RS, que teve início a 33ª Mercopar em Caxias do Sul. A feira de inovação industrial, considerada uma das maiores e mais importantes da América Latina, abriu nesta terça-feira (15) e segue até sexta-feira (18) nos Pavilhões da Festa da Uva.