Inteligência artificial, presença feminina na indústria e sustentabilidade serão abordadas na Mercopar, que inicia nesta terça-feira em Caxias do Sul

Seguir em evolução e buscar agregar ainda mais conteúdo ao público presente. Assim é possível definir como a Mercopar chega a sua 33ª edição em Caxias do Sul. O evento se inicia nesta terça-feira (15) e segue até sexta (18), no Centro de Feiras e Eventos dos Pavilhões da Festa da Uva. A feira é organizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae RS) e pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs). Assim, temas importantes do setor serão abordados durante os quatro dias.