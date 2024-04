A Latam foi a companhia aérea mais pontual do aeroporto de Caxias no primeiro trimestre de 2024. Segundo a Cirium, empresa especializada em análise de dados da aviação mundial, 88,71% dos 62 voos da companhia com destino a Caxias pousaram dentro do horário previsto entre janeiro e março. Neste período, a Latam transportou 24 mil passageiros no trecho.